Législatives 2023 : Alex Bongo face à Geoffroy Foumboula dans le 3ème arrondissement de Libreville

C’est un véritable duel qui se tiendra dans le 3ème arrondissement de Libreville. En effet, investi par le Parti démocratique gabonais (PDG) Alex Bongo Ondimba affrontera le 26 aout prochain l’un des membres fondateurs de la plateforme Copil citoyen, Geoffroy Foumboula Libeka pour le compte du 2ème siège du troisième arrondissement de la commune de Libreville.

Les élections législatives dans le troisième arrondissement de la capitale gabonaise s’annoncent âprement disputées. En effet, les électeurs du 2ème siège du 3ème arrondissement auront à choisir entre Alex Bernard Bongo le candidat du PDG et Geoffroy Foumboula Libeka,cofondateur du Copil citoyen et porteur du projet Conquête Gabon.

En effet, les deux personnalités devront se départager lors des élections prévues se tenir le 26 aout prochain. Il faut dire qu’Alex Bernard Bongo Ondimba occupe actuellement le poste de secrétaire général du ministère de l’Économie numérique. Militant du PDG, connu pour avoir fait partie de la liste des colistiers de Laure Olga Gondjout en 2013 pour les locales dans ledit arrondissement. Mais également pour avoir farouchement soutenu son frère Ali Bongo Ondimba lors du premier mandat 2009-2016.

Geoffroy Foumboula Libeka est pour sa part indépendant, il s’est fait connaître grâce à ses actions en tant que cofondateur du Copil-citoyen au plus fort de la Covid-19. Quoique novice en politique, c’est depuis juin 2018 qu’il avait annoncé son intention de prendre part aux législatives d’août 2023. Au fil des années, il a su acquérir une grande popularité au sein de l’opinion. Notamment, en s’érigeant en défenseur des causes justes. Il est porteur du programme Conquête Gabon pour la fin du régime Bongo qui dure depuis plus de 50 ans déjà.

Un duel palpitant entre Alex Bongo et Geoffroy Foumboula

Le siège que briguent les deux candidats est le plus grand de la capitale gabonaise. Partant de Likouala au PK8, plusieurs sources affirment qu’il est la chasse gardée des ressortissants du Haut-Ogooué, dont les plus connus sont Jean Boniface Assélé, Patience Dabany ou encore Serge William Akassaga Okinda. D’ailleurs, on se demande si Tonton associé, après avoir tourné totalement le dos à Ali Bongo Ondimba en se portant candidat à la présidentielle, ne soutiendra pas Geoffroy Foumboula et jouer un mauvais tour aux Pdegistes?