L’efficacité prouvé de l’artemisia dans la lutte contre la pandémie

Alors que de nombreux chercheurs et scientifiques dont les chercheurs gabonais membres du Comité scientifique du Copil-Coronavirus contestent toujours l’efficacité de l’artemisia dans le traitement de la Covid-19, de nouvelles avancées dans la recherche viennent donner du crédit à cette plante aux vertus anti paludiques.

C’est dans un article intitulé « Artemisia: la plante “miracle” agit sur le Covid-19 », publié sur le site du média français Paris Match que des nouveaux résultats des recherches, positives sur l’efficacité de l’artemisia sur le coronavirus ont été élucidées. Longtemps contestée depuis le début de la crise sanitaire, la plante aux vertus antipaludiques et plébiscité par le président malgache Andry Rajoelina, vient à nouveau de prouver son efficacité.

Selon l’Institut Max Planck de Potsdam en Allemagne, « des extraits d’artemisia séchés se sont révélés efficaces en laboratoire pour lutter contre le virus Covid-19 », a-t-on pu lire sur Paris Match, qui indique également que c’est « pour la première fois qu’une équipe de scientifiques a pu affirmer que l’artemisia agit contre le Covid-19 ».

Selon ce même centre de recherche, « des premiers tests cliniques sont sur le point d’être lancés aux Etats-Unis et au mexique sur des patients atteints de coronavirus ». Une avancée pertinente pour l’utilisation et les bienfaits de cette plante dont l’innocuité est toujours remise en question par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et par le Comité de pilotage et du plan de veille et de riposte contre la pandémie à coronavirus au Gabon.