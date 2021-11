Lee White: «la Zone économique à Régime spécial de Nkok est une réussite»

Ecouter cet article Ecouter cet article

En visite le samedi 20 novembre dernier à la Zone économique à Régime spécial de Nkok, le ministre de la Forêt, de la Mer, de l’Environnement, Pr. Lee White, a conclu en beauté les journées portes ouvertes qui ont eu lieu du 15 au 21 novembre. Ce marathon de six jours avait pour objectif principal de présenter au public les atouts d’une zone économique créée en 2010 dans l’optique d’accélérer l’industrialisation du pays.

Devenue en un peu plus de dix ans le fer de lance de l’économie gabonaise, en plus d’être un véritable hub de développement placé au cœur de la stratégie de l’exécutif, la Zone économique spéciale (ZES) de Nkok s’est ouverte au public le lundi 15 novembre dernier. Une action qui rentre dans le cadre des journées portes ouvertes qui ont pour objectif de faire sa promotion et durant lesquelles la ZES de Nkok a dévoilé ses atouts. Lesquelles ont été rehaussées par le ministre des Eaux et forêts et de l’environnement, Pr. Lee White.

Ainsi, après la visite des différents stands des entreprises installées dans la Zes, le ministre des Eaux et forêts et de l’environnement, Pr. Lee White, s’est réjoui de la réussite de la GZES et de leur implication dans l’industrialisation du bois. « La Zes est une réussite. Et grâce à nos produits haut de gamme, à partir de 2022, nous allons ouvrir des magasins dédiés aux meubles, à Miami, à Paris, à Londres, un peu partout dans le monde, pour vanter nos réformes, et vendre nos produits » a déclaré le membre du gouvernement.



La ZES de Nkok qui compte en son sein pas moins de 85 entreprises se donne pour objectif quotidien de dynamiser tous les secteurs industriels au Gabon sans pour autant sacrifier le combat mondial contre les changements climatiques. La GSEZ regroupe en son sein plusieurs métiers et un centre de formation, ce qui fait d’elle un poumon de l’économie gabonaise dans le secteur industriel.