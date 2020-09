Lee White: «la forêt doit participer dignement au développement de notre économie»

Malgré une couverture à près de 90% de l’ensemble du territoire, la forêt gabonaise et par conséquent le secteur forestier demeure l’un des parents pauvres de l’économie gabonaise. Avec moins de 5% de contribution au PIB, et moins de 50000 emplois recensés en 2019, le secteur forestier apparaît peu productif. Une situation qu’espère transformer l’actuel ministre des Eaux et Forêts, le Pr Lee White.

C’est à la faveur d’un point de presse au cours duquel il n’a pas manqué de faire le bilan de sa récente tournée d’inspection dont l’objectif était de rencontrer les opérateurs économiques du secteur forêt bois implantés dans les différentes provinces, que le ministre des Eaux et Forêts, le Pr Lee White, est revenu sur l’impact du secteur forestier aussi bien en termes d’employabilité que de dividendes économiques.

En effet, conscient du peu d’impact d’un secteur qui comprend tout de même une superficie totale de 27 millions d’hectares, Lee White a donc indiqué sa volonté de mettre en place un ensemble de process visant à « faire participer dignement le secteur forestier au développement de notre économie ». Une volonté qu’il entend favoriser à travers l’application d’une troisième transformation des différentes essences en vue de créer plus de valeure ajoutée.

MIsant pour ce faire sur l’implantation de nouvelles usines de transformation notamment à Lambaréné et à Franceville où de nouvelles zones économiques sont envisagées dans les prochains mois, le Pr Lee White, en fin connaisseur d’un secteur forestier qui représente à ce jour 60 % du PIB (hors hydrocarbures), souhaite donc le dynamiser et en faire un véritable pilier de notre économie. Une mission somme toute délicate, au regard des exigences environnementales actuelles.