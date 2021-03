Lebamba: le gérant de Cecado condamné à 2 ans de prison et 20 millions d’amende pour vol

Ebang Mezui, un compatriote par ailleurs gérant pour le compte du groupe Ceca-Gadis, a été reconnu coupable de vol au sein de la société qui l’employait. L’indélicat a été condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 1 avec sursis assortie d’une amende de 20.500.000 FCFA soit 500.000 FCFA au trésor public et 20 millions au groupe Ceca-Gadis.

Sur les 12 affaires à traiter le vendredi 26 février dernier à Lebamba à l’occasion des audiences foraines, une affaire a retenu notre attention. Il s’agit de l’affaire Ceca-Gadis contre Ebang Mezui. Ce dernier est un compatriote qui, en qualité de gérant dudit groupe dans la localité, avait eu le malin plaisir de se jouer de la vigilance de sa hiérarchie.

Selon l’Agence gabonaise de presse (AGP), le gérant « a été surpris lors d’un inventaire qu’il remplaçait certains articles dans des cartons pleins par de la terre à la place des paquets de sucre et de la liqueur par des boissons autres », ont-ils laissé entendre. Les faits se sont déroulés à la mi-journée du 2 février 2021. Il n’en faudra pas plus pour qu’il soit interpellé et gardé à vue.

Confondu, le mis en cause va admettre sa faute. Déféré au parquet puis placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de la localité, Ebang Mezui a été appelé à la barre le vendredi 26 février dernier. Il y apparaîtra aminci. Lors des débats, l’accusation sera atténuée par l’attitude du présumé fautif. Lequel aurait fait amende honorable en réitérant ses regrets à sa hiérarchie.



La Cour le reconnaîtra tout de même coupable de vol et le condamnera à 2 ans d’emprisonnement dont une année avec sursis. Il lui sera aussi signifié qu’il devra verser la somme de 500 000 FCFA au Trésor Public. Le plus lourd tributs est assurément l’amende de 20 millions à verser au groupe Ceca-Gadis auquel il a occasionné des pertes évaluées à 16 millions FCFA.