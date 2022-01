Lebamba: il meurt en pleine forêt après un malaise

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alphonse Mayama plus connu sous le pseudonyme de Mayemes, compatriote la cinquantaine révolue est passé de vie à trépas le lundi 17 janvier 2022 dans la forêt du village Nzingui à quelques encablures de la commune de Lébamba. Un drame dont les causes n’ont pas encore été déterminées et pour lequel l’enquête diligentée par les services judiciaires devrait permettre de faire la lumière sur cette affaire, rapporte le quotidien L’Union.

Selon le récit du quotidien L’Union, les faits se seraient déroulés le jeudi 13 janvier 2022 dans la forêt du village Nzingui. Ce jour-là, Alphonse Mayama et ses trois frères décident d’aller disposer des pièges afin de capturer des animaux sauvages non loin d’une rivière. Une zone qui semble fréquentée par de nombreux chasseurs de la localité.

Une fois sur place, les chasseurs auraient commencé la mise en place du dispositif sauf Alphonse Mayama. Ce dernier qui est très malade aurait oublié ses médicaments prescrits à cet effet au village. Le lendemain, le cinquantenaire se serait senti de plus en plus mal. Une situation qui aurait inquiété ses compagnons qui auraient envoyé un des leurs récupérer la boîte à pharmacie nécessaire aux soins de Mayemes.

Le lundi 17 janvier 2022 dans la matinée les hommes auraient repris le chemin de leur village en compagnie d’Alphonse Mayama. En cours de route, ce dernier qui ne parvient plus à marcher se serait effondré à 200 mètres du campement sous le regard médusé des autres chasseurs. Venant en aide à la victime, ces derniers impuissants ne pourront que constater le décès de Mayemes. Gageons qu’une autopsie permettra de déterminer les circonstances exactes de ce décès qui fait couler beaucoup d’encre et de salive.