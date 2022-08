Lebamba: il arrache à son adversaire un morceau de chair à coup de dents

Ecouter cet article Ecouter cet article

Gucci Thibaut Ngoundou, plus connu sous le pseudonyme de Flo, un compatriote à la trentaine révolue a récemment failli passer de vie à trépas. Et pour cause, au cours d’une bagarre avec Albin Cédi, ce dernier l’aurait mordu, prélevant ainsi un bout de son ventre. Fort heureusement, la victime a été rapidement transportée dans une structure hospitalière et une enquête a été ouverte, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés récemment au quartier Paris dans la ville de Lébamba aux environs de 20 heures. Ce jour-là, Gucci Thibaut Ngoundou et sa belle-soeur, Nadia Mouyeghe seraient partis de leur domicile pour rendre visite à des proches. En cours de route, la jeune femme aurait voulu aller au petit coin. Seul bémol, dans l’endroit d’aisance choisi se cachent 3 garçons et l’un d’entre eux, Albin Cédi se serait mis à l’injurier.

Toute chose qui n’aurait pas plu à Gucci Thibaut Ngoundou, lequel aurait aussitôt administré des gifles au jeune garçon. Affaibli par les coups, Albin Cédi aurait mis ses dents à contribution pour tenter d’éventrer son adversaire. Une opération qui aurait conduit à l’extraction d’une partie de la chair de la victime qui se serait mise à saigner abondamment. Le voisinage alerté aurait réagi promptement en le conduisant au Centre médical de Lébamba où il aurait reçu les premiers soins.

Au vu de la gravité de sa blessure, il aurait été conseillé à Gucci Thibaut Ngoundou de se rendre à l’hôpital de Bongolo. Malheureusement par manque de moyens, ce dernier n’aurait pas fait le déplacement et serait pour l’heure traité à domicile. Informées de l’altercation, les autorités judiciaires de Lébamba ont procédé à l’ouverture d’une enquête afin d’établir les responsabilités des uns et des autres sur cette affaire afin que justice soit faite.