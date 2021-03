Lebamba: condamné à 12 mois de prison pour homicide involontaire sur son beau-frère

C’est une affaire qui avait attiré l’attention des populations car il ne s’agit pas de la première du genre. Appelé à la barre pour homicide involontaire sur son beau-frère Nzengué, Jean-Jacques Biyeka a été jugé coupable et condamné à 12 mois d’emprisonnement dont 10 avec sursis et une confiscation stricte de son arme calibre 12.

Le tribunal de Mouila était assailli par des proches du regretté ressortissant congolais répondant au nom de Nzengué. Ces derniers semblaient décidés de savoir la peine qui devait être infligée à Jean-Jacques Biyeka, pour avoir confondu son beau-frère à un animal lors d’une partie de chasse près du village Rebe.

Lors du débat devant la Cour, le mis en cause a réaffirmé sa désolation face à l’irréparable qu’il a commis. Une attitude noble qui n’a pas laissé le ministère public et les requérants indifférents. Tous deux ont dès lors souhaité que Jean-Jacques Biyeka soit juste interpellé à et qu’il fasse preuve de vigilance en brousse.

Les plaidoiries n’étant que peu houleuses, la Cour n’a pas tardé à se prononcer sur cette affaire. En effet, Jean-Jacques Biyeka a été jugé coupable d’homicide involontaire sans préméditation. Il écope de 12 mois d’emprisonnement dont 10 avec sursis. Ce qui implique qu’il ne devrait plus y passer qu’un mois derrière les barreaux.

Cette peine sera suivie d’une interdiction formelle de manier une arme à feu.

D’ailleurs celle utilisée pour ledit homicide a été confisquée. Il s’agit d’un calibre 12 quasi flambant neuf. Pour rappel, le samedi 13 février dernier dans une forêt près du village Rebe, les deux hommes s’étaient rendus à une chasse. La suite est connue de tous, le condamné abattra son beau-frère qu’il aurait confondu à un chien.