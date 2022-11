Lebamba: apparition mystérieuse d’une nonagénaire à la rivière Biroundou

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est vraisemblablement un fait rocambolesque pour les habitants de Makombo, un quartier de Lebamba chef-lieu du département de la Louetsi-Wano dans la province de la Ngounié qu’une nonagénaire est apparue mystérieuse au bord de la rivière de Biroundou. Une découverte inédite qui a suscité de vives réactions rapporte notre confrère du quotidien l’Union .

Les populations du quartier Makombo de Lebamba ont vécu une scène pour le moins étrange la semaine écoulée. Une nonagénaire identifiée comme Mayindza serait apparue mystérieuse au bord de la rivière Biroundou au environ de 19h et ce, pendant le bain des jeunes dudit quartier, une apparition qui serait à l’origine d’une psychose.

Vieille de plusieurs années, la dénommée Mayindza aurait marché plus de 20km entre le village Idembé situé dans le chef-lieu du département de la Louetsi-Wano et le quartier Makombo dans de la commune de Lebamba pour se retrouver au bord de la rivière Bigoundou, surpris, les baigneurs se rapprochant de la nonagénaire tapis dans le noir pour plus d’explication, mais en vain.

C’est après moult tentatives que les jeunes gens visiblement plus nombreux parviennent à saisir la vielle femme pour se rendre auprès du chef de quartier c’est en présence des auxiliaires administratives que Mayindza indique qu’elle serait partie du village Idembé avec ses 3 petits-fils mais que deux d’entre eux seraient mort par noyade et que le troisième serait en train d’errer dans la forêt.

Cependant après avoir fouillé la zone en question, il n’y avait pas l’ombre d’un seul enfant. Informés, les agents de la brigade de gendarmerie de Lebamba se sont rendus sur le lieu de l’apparition de la nonagénaire, afin de tirer cette affaire au clair.