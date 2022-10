Lébamba: 5 individus aux arrêts pour trafic et commercialisation d’ivoire

Ecouter cet article Ecouter cet article

La lutte contre le trafic d’ivoire enregistre de plus en plus de succès, preuve que les organismes impliqués font du bon travail. Dernier fait en date, le passage devant les tribunaux de Bessan Houénou Kpo, Juldas Mondjo, Jean-Pierre Nziengui, d’un forestier et de son complice dont les identités n’ont pas été révélées. Les 5 individus ont été placés sous mandat de dépôt par le tribunal spécialisé de Libreville pour trafic et commercialisation d’ivoire, rapporte le quotidien L’Union.

Le mois d’octobre 2022 semble être une période riche en moisson pour les Direction générale de la protection de la faune et des aires protégées, Des Eaux et forêts, de la police judiciaire et de l’ONG Conservation Justice. En ce sens que de nombreuses descentes sur le terrain ont permis de mettre hors d’état de nuire de nombreux délinquants fauniques. Dernier fait en date, les récentes interpellations de 5 hommes en possession de défense d’ivoire qu’ils s’apprêtaient à écouler.

Pour l’ONG Conservation Justice, ces nouveaux cas de criminalité faunique viennent confirmer les conclusions du rapport de situation des pachydermes en Afrique. Selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), les éléphants d’Afrique restent globalement en danger d’extinction, à l’exception de certaines populations d’éléphants stables comme au Gabon, et qu’il faut de toute urgence protéger.

Selon les dispositions de l’article 388 du code pénal, les individus risquent jusqu’à 10 ans de prison. A l’heure où nous couchons ces lignes, les 5 hommes séjournent dans les geôles de la maison d’arrêt de Libreville en attendant d’être fixés sur leur sort.