Le vin de palme et ses nombreux bienfaits

Boisson tirée du nectar du palmier, le vin de palme est très populaire en Afrique. Mais on le retrouve aussi en Asie, dans les Caraïbes ainsi qu’en Amérique latine. Un vin naturel très apprécié pour sa saveur, qui le serait encore plus si ses nombreux bienfaits pour la santé étaient suffisamment connus.

Le sujet a déjà suscité l’attention de nombreux journalistes, lesquels ont pu relayer via différents canaux cette information sur les bienfaits du vin de palme. Communément appelé le Tutu, le Wali ou Dinguib di mbari au Gabon, le vin de palme serait bon pour les yeux, les muscles, la peau, les cellules de défense du corps et pour la glycémie.

En effet, un article publié sur BBC News Afrique indique que le vin de palme contient des protéines, des glucides, des acides aminés, des vitamines B1, B2, B3, C, du zinc, magnésium, entre autres. Au nombre de ses bienfaits pour le corps, on pourrait parler par exemple de sa capacité à lutter contre les cancers. Il contient de la Riboflavine (vitamine B2) qui est un antioxydant qui aide à lutter contre certains agents cancérogènes encore appelés radicaux libres, dans le corps.

Grâce à la vitamine C et la vitamine B1 qu’il contient, le vin de palme serait bon pour la santé oculaire. En plus, sa teneur en potassium aide le corps à améliorer le rythme cardiaque et baisser l’hypertension. La présence de zinc et de magnésium dans le vin de palme serait essentielle pour le maintien de la peau, des cheveux et des ongles.

Toutefois, il convient de rappeler que si le vin de palme confère de nombreux bienfaits à l’organisme humain, ses effets négatifs ne sont pas indéniables. Il est donc conseillé comme pour tout type de boisson alcoolisée de limiter la consommation et surtout de faire attention à la qualité du vin consommé.