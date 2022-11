«Le succès du mariage vécu et expliqué» d’Efferol Machopo déjà en Librairie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le secteur littéraire gabonaise n’a de cesse de s’accroître ces dernières années, démontrant une réelle dynamique de ses acteurs. la preuve avec la publication de l’oeuvre intitulé « Le succès du mariage vécu et expliqué » d’Efferol Machopo disponible depuis la semaine écoulée à la librairie le paraclet sis au quartier charbonnages qui se veut un ouvrage qui vise à révolutionner le monde en matière d’éducation conjugale.

C’était lors d’une conférence de presse que la présentation du livre a eu lieu sous le regard de passionnés de littérature la semaine écoulée. Intitulé « Le succès du mariage vécu et expliqué » l’ouvrage d’Efferol Machopo a pour but la restauration de la valeur du mariage et de la cellule familiale qui selon l’auteur ont été désacralisés par l’occidentalisation de la société.

En effet, l’auteur souhaite éveiller les consciences de toutes personnes, victimes de certaines considérations traditionnelles qui confondent la charité à la servitude familiale au point de se priver d’une vie conjugale réussie et épanouie à travers son ouvrage. Il faut souligner que ce dernier cumule à ce jour une expérience de 10 ans de mariage.

En 2001, alors qu’il était âgé de 15 ans, au milieu des troubles conjugaux de ses parents, il prit la résolution de se marier jeune. Et c’est à l’âge de 26 ans que son désir devient une réalité. A noter que le livre est au prix de 10000 FCFA à Libreville à la librairie le paraclet et à Port-gentil 066982321.