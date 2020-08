Le Stade Rennais dégaine une offre de 12 millions d’euros pour Denis Bouanga

Auteur d’une première saison remarquable du côté de Saint-Etienne avec notamment 12 buts et cinq passes décisives en 35 rencontres toutes compétitions confondues, Denis Bouanga vient de faire l’objet d’une première offre de la part d’un des ses courtisans. Comme le révèle le site sportif Sport.fr, l’AS Saint Etienne vient de recevoir une première offre de 12 millions d’euros pour le natif du Mans.

Arrivé il y a tout juste un an dans le Forez, Denis Bouanga dont la prestation en finale de Coupe de France a un peu plus attisé les convoitises de nombreux clubs européens, pourrait déjà faire ses valises tout juste un an après son arrivée contre un chèque d’à peine 4 millions d’euros. Comme le révèle le site sportif Sport.fr, les dirigeants stéphanois viennent en effet de recevoir une première offre pour leur meilleur joueur.

En effet, d’un montant de 12 millions d’euros, soit un peu moins de 8 milliards de FCFA, cette première offre n’a néanmoins pas eu le mérite de convaincre Rolland Romeyer et son directoire qui en espèrent au moins 15 pour celui qui a été élu meilleur joueur de la saison à la quasi unanimité et qui a inscrit pas moins de 12 buts et délivré pas moins de cinq passes décisives en 35 rencontres toutes compétitions confondues.

Annoncé du côté d’Everton de Carlo Ancelotti, de l’Atalanta Bergame de Gian Piero Gasperini ou encore du côté de la Fiorentina ou de l’OGC Nice qui en a également fait une priorité, le footaballeur international gabonais devrait sans doute quitter le navire cet été bien qu’il a récemment réaffirmé sa volonté de poursuivre l’aventure dans le Forez.