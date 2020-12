Le sexisme et les violences sexuelles en débat lors du 1er Café Gabon Egalité

Dans le cadre du lancement du premier Café Gabon Egalité organisé ce lundi 30 novembre 2020 dans les locaux de la Maison d’Alice, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO) a réuni 20 étudiants de l’Université Omar Bongo (UOB). Objectif, échanger avec le ministère chargé de la Formation civique et un expert de l’ONU Gabon sur le sexisme et les violences sexuelles en milieu universitaire.

Les Café Gabon Egalité sont une initiative qui s’inscrit en droite ligne de l’engagement de la première dame Sylvia Bongo Ondimba porté par sa Fondation éponyme, la FSBO en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Au menu des travaux de cette rencontre avec 20 jeunes étudiants de l’UOB, la problématique du sexisme et des violences sexuelles en milieu universitaire.

Il s’agissait pour la ministre déléguée auprès du ministre de l’Enseignement supérieur chargé de la Formation civique, Camélia Ntoutoume Leclercq et la spécialiste de la consolidation de la paix aux Nations Unies, Berith Karasch, d’inviter la jeunesse à formuler des propositions en vue de la conception d’une stratégie de communication pour sensibiliser les jeunes sur les violences sexistes en milieu universitaire.

Facteur constituant l’un des principaux troubles à l’épanouissement des jeunes en milieu universitaire et même en milieu scolaire, Sylvia Bongo Ondimba veut ouvrir le débat et encourager un dialogue populaire « franc et sincère » sur cette situation constituant une entrave à la dignité humaine.