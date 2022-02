Le Réseau des femmes actives du Gabon met en avant ses actions en faveur du développement

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les femmes entrepreneures gabonaises réunies au sein du réseau Femmes actives du Gabon (FAGD) ont investi l’esplanade du palais du Sénat Omar Bongo Ondimba, le samedi 5 février 2022 à Libreville pour leur deuxième sortie. Occasion pour ces dernières de mettre en avant de nombreuses actions par lesquelles elles contribuent au développement du pays.

Cette 2ème sortie officielle du réseau des Femmes actives du Gabon a vu la participation des ministres des Affaires sociales et des Droits de la femme, Prisca Koho Nlend et de la Justice, Garde des Sceaux et Chargé des Droits de l’Homme, Erlyne Antonella Ndembet Damas.

Inscrite dans la promotion du genre féminin, la plateforme vise à œuvrer pour l’autonomisation des femmes sur le plan économique en mettant à leur disposition un large éventail de services dont elles ont besoin pour démarrer et développer des activités prospères. Trois activités connexes ont ainsi ponctué cette journée. Il s’agit notamment des expositions-vente, des défilés de mode ainsi que des prestations artistiques.

Selon Madeleine Orlane Renguila, représentante des femmes du réseau, « l’événement illustre les nombreuses actions par lesquelles les femmes contribuent au développement de notre pays ». Une occasion qui pourrait par ailleurs leur permettre d’attirer des potentiels investisseurs, sponsors et collaborateurs pour la mise en œuvre de d’idées et de projets prometteurs.