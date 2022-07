Le projet «Re :Think Chimps» bientôt diffusé sur Gabon Culture

Ecouter cet article Ecouter cet article

Changer le regard des communautés locales sur les chimpanzés des régions d’Afrique francophone. C’est l’objectif que s’est fixé la société de production multiplateforme britannique « Impactwild » en collaboration avec la société Ozouga, en produisant le documentaire « Re :Think Chimps ». Une production qui sera diffusée en juin 2023 sur Gabon Culture et plusieurs chaînes africaines.

En effet, par la production de ce documentaire, les promoteurs « Impactwild » et la société Ozouga souhaitent mettre en lumière ces primates afin de susciter un regard autre sur cette espèce en voie de disparition. Il faut souligner que cette émission qui sera diffusée sur Gabon Culture vise à informer, divertir, mais aussi susciter un changement radical de la perception des téléspectateurs sur les chimpanzés, dont le nombre est en déclin dramatique.

Si plusieurs documentaires étrangers ont été réalisés sur ces primates, le projet en production au sein des laboratoires d’Impactwild est axé sur une gamme de comportements très engageant et divertissant de cette espèce qui utilise des insectes pour soigner ses blessures. « Ces mini-films aideront les gens à sympathiser avec des personnages individuels et à comprendre ainsi les chimpanzés comme étant intelligents, attentionnés et comiques, contribuant ainsi à sensibiliser le public à cette espèce en voie de disparition », a expliqué la fondatrice d’Impactwild, Cherique Pohl, ancienne productrice de la BBC Natural History Unit.

A noter que le film pourrait également être traduit en anglais, en swahili ou autres langues et des clips seront distribués gratuitement, via WhatsApp et Youtube dans l’Afrique francophone.

Esther Kengue

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris