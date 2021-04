Le nombre de chrétiens catholiques en augmentation en Afrique

Selon le site français la-croix.com, les derniers chiffres de l’Annuaire pontifical, publiés ce jeudi 25 mars dernier révèlent une augmentation significative du nombre de catholiques en Afrique. Estimés à 1,345 milliard, les catholiques représentent près de 18 % de la population mondiale. Une hausse de 16 millions entre 2018 et 2019.

Conformément aux données de l’annuaire statistique de l’Église catholique, prenant en compte les chiffres compilés au 31 décembre 2019, une augmentation progressive du nombre de chrétiens catholiques en Afrique se fait réellement ressentir. Édités par le Bureau central des statistiques ecclésiastiques et publiés par le Vatican le 25 mars dernier, les catholiques dans le monde sont au nombre de 1 milliard 345 millions, soit 18% de la population mondiale.

D’après la-croix.com, une hausse de 16 millions a été observée entre 2018 et 2019. En effet, le catholicisme continue son ascension vers l’Afrique. Si plus de 3,4 % de personnes sont converties au catholicisme, le nombre d’évêques quant à lui s’estime désormais à 13,4 % tout comme le nombre de prêtres qui tient essentiellement à plus de 3,45 % . Le nombre de candidats à la prêtrise s’évalue à 32 721 de personnes avec un nombre de séminaristes en hausse de 1,5 % .

Concernant le nombre de religieuses, l’Afrique enregistre une hausse de 1,1 % soit 77 054 en 2019. Des chiffres qui plus ou moins portent à réflexion quand on sait les Africains très ancrés dans leurs croyances et pratiques traditionnelles. Si pour certains, la religion est arrivée avec « les Blancs » et donc il n’y a pas moyen de s’y accrocher, d’autres en revanche semblent être partisans de la bonne nouvelle apportée par l’Eglise.

En ce qui concerne le Gabon, selon le dernier recensement démographique datant de 2005, pour le ministère de l’Intérieur, il existe 64,07 % de personnes qui se réclament du christianisme dont 54,24 % de chrétiens catholiques et 9,83 % de protestants. L’Église catholique occupe depuis l’époque missionnaire (bien que les premières missions furent protestantes) une place équivalente à une véritable religion d’État.