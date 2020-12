Le groupe Emblematik dévoile le single Sugar Baby

Alors que le sujet défraie la chronique notamment sur les réseaux sociaux, le trio gabonais de hip-hop, Emblématik, a décidé de surfer sur la vague pour livrer, ce vendredi 25 décembre 2020 aux mélomanes, un single tout frais qui s’intitule « Sugar baby ».

Ce morceau se veut porteur d’un message de soutien au mouvement de protestation masculine récemment né sur la toile, dit « le syndicat ». Celui-ci regroupe les personnes qui estiment qu’un homme ne devrait pas donner de l’argent ou entretenir sa petite amie.

Via cette nouvelle sortie, le groupe Emblématik, composé de M-ays, Mr All et Small B, veut définitivement inscrire ledit concept dans la durabilité. « Le groupe Emblematik vous présente son nouveau single qui exprime son ras-le-bol à sa manière en abordant les difficultés longtemps rencontrées par les hommes », explique le trio.



Le Crew indique clairement sa position. Il chante, « joli garçon ne donne pas l’argent aux femmes (…) Désormais elles vont tout payer », comme se veut le mot d’ordre du Syndicat. Déjà disponible sur YouTube, il a plutôt été bien accueilli par les mélomanes gabonais.