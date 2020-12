Le Groupe Ecobank conforte son leadership en obtenant des trophées EMEA Finance, The Banker et Global Finance

Après avoir été honoré pour sa politique RSE et l’innovation de ses services, le premier groupe bancaire panafricain vient de se voir décerner des nouvelles distinctions par EMEA, The Banker et Global Finance. Des distinctions qui démontrent l’expertise de cet établissement bancaire, qui malgré un contexte économique marqué par la crise sanitaire de Covid-19, a su rester constant sur la qualité des services offerts à sa clientèle.

Au nombre des récompenses glanées cette année par le groupe bancaire on note le trophée panafricain de l’Inclusion financière, et le titre de « Meilleure Banque » au Burkina Faso, au Cap-Vert, au Gabon, en Gambie, en Guinée, au Liberia, au Mali et au Tchad décerné par EMEA Finance, ou encore le trophée « Banque de l’année 2020 en Afrique » et celui de « Banque de l’année » pour ses filiales au Gabon, en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau et au Togo. Ecobank a également obtenu le prix de « Gestion de crise remarquable – Finance et Affaires » remis par Global Finance.

La désignation du groupe bancaire panafricain sonne comme une reconnaissance dans un secteur qui a été fortement impacté par la crise sanitaire. Ces récompenses viennent d’ailleurs mettre en exergue “le succès de la stratégie d’Ecobank qui, avec une approche multicanale, parvient à développer l’inclusion financière et le développement social et économique en Afrique subsaharienne”.

Des distinctions qui n’ont d’ailleurs pas manqué d’être saluées par le top management du groupe notamment le directeur général du Groupe Ade Ayeyemi. « Notre modèle de banque unique, selon lequel nous développons nos produits, services et solutions de manière centralisée pour les distribuer localement, apporte aux particuliers, aux entreprises, aux grandes sociétés et au secteur public en Afrique des solutions bancaires pratiques, abordables et sécurisées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À présent, nous faisons de notre activité de paiement un catalyseur du commerce et un instrument de paiement à travers toute l’Afrique », a-t-il indiqué.

Il faut souligner qu’au cours de ces dernières années, Ecobank s’est résolument tourné vers l’amélioration de ses services en proposant à sa clientèle des produits innovants qui ont en effet considérablement facilité les transactions et le quotidien de millions de clients. On peut citer entre autres Ecobank Online (particuliers), Omni Lite et Omni+ (entreprises), mais aussi Ecobank Mobile, Ecobank Pay (paiement numérique), les jetons électroniques de retrait et les nouveautés sur les comptes Xpress (ouverture facilitée, prêts numériques, multiplication des points Xpress…)

Par ailleurs, le jury a salué les initiatives solidaires d’Ecobank, qui s’est notamment illustré par ses actions de soutien à la lutte anti-Covid, auprès des communautés et des pouvoirs publics.