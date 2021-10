Le groupe Bolloré prêt à céder ses activités logistiques en Afrique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Poumon de son activité sur le continent durant plusieurs décennies, les activités logistiques en Afrique du groupe français Bolloré pourraient bien être cédées au plus offrant dans les prochains mois. C’est ce que révèlent ce vendredi nos confrères du Monde, qui indiquent notamment que la banque américaine Morgan Stanley a commencé à sonder des acheteurs potentiels pour Bolloré Africa Logistics.

Voilà qui pourrait grandement modifier la configuration actuelle de l’activité logistique sur le continent africain, notamment dans les 47 pays dans lesquels se trouve l’opérateur français Bolloré Africa Logistics. Leader du secteur en Afrique, où il dispose d’un réseau sans équivalent avec 250 filiales et près de 21 000 collaborateurs, le groupe détenu par le milliardaire français envisagerait de céder au plus offrant, ses activités dans cette branche.

En effet, comme le révèlent nos confrères du Monde dans une parution ce vendredi, la banque américaine Morgan Stanley a été chargée de sonder discrètement l’intérêt d’acquéreurs potentiels pour Bolloré Africa Logistics, branche historique du groupe français et longtemps « vache à lait » de l’homme d’affaires. Des acquéreurs potentiels dont devraient faire sans aucun doute partie, le français CMA CGM qui examine d’ores et déjà le dossier, ainsi que le danois Maersk.



Pouvant s’expliquer par sa montée en puissance dans les médias, cette possible cession de ses activités de transport et de manutention portuaire en Afrique renforce la volonté de l’homme d’affaires français de se retirer des affaires et possiblement du continent comme le rapporte d’ailleurs Le Nouvelobs. Bien que pour l’heure rien ne soit encore fait, cette nouvelle pourrait d’ores et déjà avoir un impact réel sur un écosystème largement dominé ces dernières décennies par ce groupe tentaculaire.