Le géant MSC positionné pour l’achat de Bolloré Africa Logistics

C’est l’information à la une de tous les organes de presse sur le continent. En effet, dans un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time (GMT), le groupe Bolloré a annoncé avoir reçu une offre de MSC, la première compagnie maritime mondiale, pour l’acquisition de ses activités de transport et de logistique africaines sans compromettre ses investissements sur le continent.

« Le Groupe Bolloré a reçu une offre du Groupe MSC, première compagnie maritime mondiale, pour l’acquisition de ses activités de transport et de logistique africaines. Elle concerne les entités portuaires, ferroviaires et logistiques en Afrique ainsi que les concessions portuaires en Inde, au Timor Oriental et en Haïti », est-il indiqué dans le communiqué du leader du secteur de la logistique portuaire en Afrique

Le géant français a tout de même tenu à préciser que « Bolloré Logistics dans le reste du monde et Bolloré Energy ne sont pas concernés ». D’ailleurs, Bolloré a d’ores et déjà tenu à rassurer sur sa présence en continu sur le continent noir et ce, même en cas de vente. « Bolloré demeure par ailleurs convaincu du potentiel de l’Afrique, où il reste très impliqué à travers la télévision, la communication, le divertissement, l’édition et la fourniture d’accès à Internet à très haut débit »,ont-ils indiqué.



Nul doute que cette opération qui n’interviendra pas avant plusieurs mois, en cas d’acceptation, sera sans incidence sur les ressources et la vision du groupe Bolloré érigé en partenaire indéfectible des États africains. Une place de choix que devrait poursuivre le groupe MSC qui s’évertue à prendre ses marques en Afrique avec « des investissements importants ces dernières années ». Notons que MSC dispose d’une exclusivité jusqu’au 31 mars 2022 pour remettre une promesse d’achat.