Le Gabon va célébrer la 3ème Nuit des idées

Le Jeudi 28 novembre 2021 va marquer la 3ème édition de la Nuit des idées au Gabon et la 6ème à travers le monde sous la thématique commune « Proches ». Un événement culturel initié par l’Institut français de Paris pour célébrer la libre circulation des idées et des savoirs entre pays et générations.

Après « Être vivant » en 2020, cette année la Nuit des idées sera célébrée dans près de 80 pays sous le thème « Proches », « Ce qui nous lie ». En live sur les réseaux sociaux, l’édition 2021 va questionner les rapoports entre individus, la proximité entre les hommes d’un point à un autre, conscient notamment de ce que la crise sanitaire actuelle aura permis aux populations à travers le monde d’améliorer leur façon de communiquer, de construire un manteau de solidarité.



Jusqu’à minuit, l’événement qui prendra l’aspect d’un grand forum mondial en live sur les réseaux sociaux de l’Institut français du Gabon va permettre la libre circulation des idées. L’an dernier, au nombre des activités programmées, on notait entre autres, une table ronde sur le climat des Masterclass et dialogues, des leçons jeunesse et vieillesse, des spectacles de slam et de musique.