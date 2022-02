Le Gabon va accueillir la première édition du Festival de l’artisanat du 25 au 26 février 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Valoriser les artisans dans leur diversité en encourageant les activités génératrices de revenus (AGR). C’est l’objectif de la première édition du Festival gabonais de l’artisanat qui se tiendra du vendredi 25 au samedi 26 février 2022 à la Chambre nationale des métiers et de l’artisanat du Gabon (CNMAG).

L’évènement est organisé par l’Institut Français du Gabon et le centre de ressources pour la société civile, Azobé, en partenariat avec la CNMAG et le cabinet Biba Consulting. L’objectif de cette première édition est de valoriser les artisans et leurs métiers dans leur diversité. Elle vise par ailleurs à promouvoir la production artisanale, l’AGR autour d’associations ou coopératives d’artisans.

Durant ces deux jours, qui débuteront par l’inauguration de la Chambre nationale des métiers et de l’artisanat gabonais, c’est près d’une quarantaine d’artisans qui sont attendus. Ces derniers sont regroupés en six secteurs clés: l’art, le design et la décoration – la mode et assimilés – l’agro-alimentaire, l’alimentation et la restauration – la construction, le bâtiment, les métaux, la mécanique, l’électricité et assimilés – les métiers du bois et assimilés – l’hygiène et soins corporels.

Comme la culture et le tourisme, l’artisanat est considéré comme un levier de l’économie. Une solution indispensable dans la lutte contre le chômage qui participe à la création de milliers d’emplois.