Le Gabon s’incline 2-0 face au Bénin

Opposées aux ecureuils du Bénin ce dimanche dans le cadre d’un match amical au Stade Pina Manique de Lisbonne, les Panthères du Gabon ont déçu. Sans leur leader et capitaine Pierre Emerick Aubameyang absent sur blessure, les joueurs de Patrice Neveu se sont inclinés 2-0 au terme d’une prestation insipide.

En prélude à la double confrontation contre la Gambie comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 au Cameroun, les Panthères du Gabon privées de leur capitaine Pierre Emerick Aubameyang, affrontaient ce dimanche des Ecureuils du Bénin privés pour leur part, de leur leader Stéphane Sessegnon.

Alignés dans leur traditionnel 4-3-3 avec Jim Allevinah, Denis Bouanga et Aaron Boupendza en pointe, les joueurs de Patrice Neveu ont complètement déjoué. En manque d’inspiration, stériles dans leur animation et peu créatifs, les coéquipiers de Didier Ndong se sont fait malmener par une valeureuse équipe béninoise.

Menés 1-0 à la pause grâce à un but de Cebio Soukou (pour sa première sélection), Ecuele Manga et les siens n’ont pas été en mesure de revenir au score. Pis, ils se sont fait surprendre une nouvelle fois à la 71ème minute par un but de Steve Mounie (leader d’une équipe béninoise qui n’avait jusque–là jamais battu le Gabon).

Incapables de produire un football de qualité durant 90 minutes, les joueurs de Patrice Neveu voient donc leur mini série d’invincibilité brisée par des Ecureuils du Bénin plus entreprenants. Une défaite qui remet une fois encore en cause, la préparation d’une équipe dont le public gabonais se désengage de plus en plus.