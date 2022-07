Le Gabon s’engage à rester neutre en carbone jusqu’en 2050 et au-delà

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 06 juillet dernier le Gabon a soumis auprès de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) sa seconde Contribution déterminée au niveau national (CDN). Une révision qui confirme l’engagement du Gabon en matière de réduction d’émission carbone.

En effet, à la suite de la ratification en 2016 de l’Accord de Paris sur le Climat, le Gabon s’était engagé à réviser sa CDN tous les 5 ans. C’est donc dans cette optique qu’elle a adopté l’ordonnance n°019/2021 du 13 septembre 2021 relative aux changements climatiques et à laquelle la nouvelle CDN est alignée, en prenant en compte les bases traduites dans la première CDN.

Ainsi, à travers la Contribution déterminée au niveau national, « le Gabon s’engage sans conditionnalité à rester neutre en carbone jusqu’en 2050 et au-delà. Ceci, sous réserve notamment de l’accès continu des produits du bois gabonais aux marchés internationaux, l’accès au financement international du marché de carbone dans le cadre de l’Accord de Paris pour ses séquestrations nettes, avec un prix de carbone compétitif ».

La nouvelle CDN tient aussi compte de ses besoins en termes de coûts économiques de l’adaptation aux changements climatiques pour lesquels des appuis techniques et financiers seront nécessaires. Elle réaffirme l’absorption de 100 millions de tonnes nettes d’équivalent CO2 par an et l’augmentation de la capacité de séquestration du Gabon.

Geneviève Dewuno

