Le Gabon représenté lors de la e-conférence sur l’application de la Vision Minière Africaine

Ce vendredi 28 août 2020 s’est tenue une visioconférence placée sous le thème « Politiques Minières, Cadres Légaux et Réglementaires en Afrique : enjeux, problématiques et solutions ». Un échange organisé par l’Institut Africain pour le Développement Minier (MADI) qui a vu la participation active du Gabon qui était représenté par le conseiller juridique du ministre des Mines Valery Nzogue Angone qui a exposé sur la Vision minière africaine qui constitue une opportunité importante pour relancer le secteur minier.

Cette rencontre qui réunissait plusieurs experts de gouvernement, de la société civile et des investisseurs avait pour objectif de promouvoir la Vision Minière Africaine mais surtout sensibiliser ces différents acteurs sur l’urgence de sa mise en oeuvre, dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Il faut souligner que depuis son adoption, elle reste très peu appliquée alors qu’elle constitue un élément essentiel pour le développement du secteur minier et un levier de développement pour l’Afrique.

Cette E-conférence organisée par l’Institut Africain pour le Développement Minier a été marquée par l’intervention d’un panel d’experts, notamment le président de la session 2019 de la Conférence des Experts des Etats de l’Union Africaine et expert du droit minier Valery Nzogue Angone qui a traité du sous-thème principal: « Vision Minière Africaine: Enjeux, problématiques et stratégies pour une mise en œuvre efficace en Afrique ».

A cet effet, il est revenu non seulement sur les standards qui caractérisent ce cadre d’orientation établi par l’Union africaine en 2009. Il est également revenu non seulement sur la mise en oeuvre d’un mécanisme de suivi-évaluation des organisations sous-régionales mais aussi la problématique de l’optimisation des revenus miniers en Afrique. A cet égard, le modèle fiscal du Code minier gabonais a été pris en exemple et constitue un cadre juridique tel que prôné par les plus hautes autorités en tête desquelles le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.