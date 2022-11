Le Gabon présent au Forum des Caisses de Dépôt à Yaoundé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 14 au 17 novembre dernier le Hilton Hôtel de Yaoundé au Cameroun a été le cadre de la tenue d’un séminaire organisé par le Forum des caisses de dépôt avec comme thématique le modèle économique de caisses de dépôts mais aussi la place de ces institutions dans le système institutionnel et dans l’écosystème financier. Une rencontre qui a vu la participation de la Caisse des dépôts et consignations du Gabon (CDC) et qui était l’occasion d’aborder un sujet stratégique pour les économies respectives, à savoir « la transformation de l’épargne à travers le modèle économique de caisse de dépôt ».

En effet, ces travaux qui se sont ouvert par l’allocution du président du Forum des Caisses de dépôt Lassina Fofana, par ailleurs président de la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d’Ivoire (CDC-CI), a vu la participation d’autres des caisses du Bénin, de Guinée Equatoriale, d’Italie, de France, du Maroc, du Sénégal, du Cameroun mais aussi du Gabon représenté par le secrétaire général de la CDC Gabon Jean Blaise Ipedissy et du conseiller de l’administrateur directeur général de cette institution Henri Junior Paturault Anguilet. Ces derniers ont d’ailleurs présenter la motivation de création de l’institution, son opérationnalisation, sa relation avec l’écosystème financier et institutionnel et esquisser un bref bilan de son existence.

Au cours de ce séminaire sur « le modèle économique des Caisses de dépôts, leur place dans le système institutionnel et dans l’écosystème financier », trois temps forts ont marqué cette rencontre. La première séance consistait en la présentation du modèle des CDC qui constituent des outils efficaces à la mise en œuvre des politiques publiques et un véritable levier de croissance économique et de développement des Etats. La deuxième partie de la rencontre avait pour objectif de présenter « la place de la CDC dans le système institutionnel et dans l’écosystème financier du pays ».



Le troisième temps fort de cette rencontre organisée sous la forme de table ronde avec pour thème le « Modèles de gouvernance des Caisses des dépôts et interaction avec le système financier local, une opportunité pour le développement économique à long terme du Cameroun ». Selon le ministre des Finances du Cameroun Louis Paul Motaze cette session devrait permettre « d’améliorer la perception des autorités et du public sur les enjeux et les défis de la mise en place d’une Caisse des dépôts ».