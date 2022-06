Le Gabon présent au Carrefour international du bois à Nantes 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 1er au 3 juin 2022, le Gabon par le truchement du ministère des Eaux et Forêts, de la Direction générale de l’industrie et du bois, de l’Agence d’exécution des activités de la filière ( AEAFFB) et de la Gabon spécial economic zone ( GSEZ) prend part au Carrefour international du bois qui se tient à Nantes au Parc des Expositions de la Beaujoire . Objectif, faire la promotion des bois gabonais et se positionner sur les marchés internationaux.

En effet, cette grande rencontre internationale réunira plus de 600 exposants et 11 500 visiteurs venus de 85 pays. Un événement auquel prendra part le Gabon avec comme objectif de valoriser et de promouvoir les essences forestières gabonaises mais aussi d’attirer plus d’investisseurs dans les zones économiques qui sont mis en place à travers le pays.

Organisé tous les deux ans, le carrefour du bois est un rendez-vous d’échanges et de commercialisation du bois uniquement destiné pour les professionnels du bois, les exposants et les fournisseurs de bois. « Notre pays qui est couvert à 88% de forêt est l’un des pays les plus boisés au monde. Nous avons plus de 400 essences de bois exploitables dont 60 commercialisées et 54 exportées régulièrement.», a déclaré la Directrice générale de l’industrie et du bois Nina Samake.

Grâce au partenariat public privé créé entre l’Etat gabonais et des investisseurs tels que Arise integrated industrial platforms ( IIP) et la GSEZ SA, le Gabon vise à se positionner davantage sur les marchés internationaux en tant que leader mondial du secteur bois. « Actuellement nous avons plus de 200 usines spécialisées dans les 1ere , 2ème , et 3ème transformations du bois qui sont installées dans la ZES de Nkok.», a confié la Directrice générale de l’industrie et du bois. A noter que le Gabon est le seul pays africain exposant.