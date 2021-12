Le Gabon présent au 3e sommet de partenariat Turquie-Afrique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 16 décembre 2021 s’est ouvert au Centre des Congrès d’Istanbul (CCI) le 3ème sommet de Partenariat Turquie-Afrique par la tenue de la réunion des Hauts-Fonctionnaires qui prépare la réunion ministérielle. Ces assises seront l’occasion d’échanger sur l’évaluation des résolutions prises lors des sommets précédents, la redéfinition des mécanismes de croissance entre la Turquie et les pays africains, et l’évocation de la question des investissements.

En effet, cette première rencontre des Hauts Fonctionnaires à permis d’examiner le projet du rapport conjoint sur la mise en œuvre du Partenariat Turquie-Afrique. Ce projet met en évidence la coopération Turquie-Afrique depuis le Sommet de Malabo en 2014, tant au niveau multilatéral que bilatéral. L’objectif est de faire des recommandations sur le rapport conjoint de la mise en œuvre pour examen lors de la réunion ministérielle ; d’Examiner le Projet de Plan d’action conjoint

Un sommet qui sera d’ailleurs marqué par la présence d’une délégation gabonaise qui entend prendre une part active lors de ce sommet qui réunit une vingtaine de chefs d’État et de gouvernements africains ainsi qu’une délégation de l’Union Africaine (UA) et qui sera présidé par le chef de l’Etat turc, Recep Tayyip Erdogan.

Il faut souligner que le Projet de Plan d’action conjoint énumère des projets concrets à mettre en œuvre sur la période 2021 – 2026 jusqu’au prochain Sommet sous les titres : Paix, Sécurité et Gouvernance; Commerce, Investissement et Industrie; Education, Développement des compétences en STI, Développement de la Jeunesse et de la Femme; Développement des Infrastructures et de l’Agriculture, (v) Promotion des systèmes de santé résilients. L’objectif est de faire des recommandations sur le projet de Plan d’ action pour examen lors de la réunion ministérielle et d’examiner le projet de Déclaration du Sommet.