Le Gabon présent au 17ème conclave Inde-Afrique du CII-Exim Bank

Ce Mardi 19 juillet s’est ouverte à New Delhi la 17ème édition du Conclave Inde-Afrique, organisée par la Confédération des Industries Indiennes (EXIM BANK-CII). Une rencontre qui a vu la participation d’une délégation gabonaise qui aura l’occasion de présenter les projets prioritaires de la feuille de route définie dans les actions du gouvernement gabonais.

Placé sous le thème « Le partenariat de croissance Inde-Afrique », ce 17ème conclave Inde Afrique de la Confédération indienne de l’industrie (CII) et d’Exim Bank sera l’occasion pour la délégation gabonaise composée du ministre de l’Industrie, Pacôme Moubelet Boubeya, celui de la Promotion des investissements, Hugues Mbadinga Madiya, du ministre délégué aux Affaires étrangères, Yolande Nyonda, le directeur général de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI-Gabon), Ghislain Moandza Mboma et le secrétaire général du ministère de l’Industrie, Jean François Yanda de nouer de nouveaux partenariats économiques avec l’Inde.

Il faut souligner que cette rencontre de New Delhi est l’occasion pour les pays africains de tisser des partenariats et de soumettre des projets d’investissement. A cette occasion, les membres du gouvernement ont présenté non seulement les projets contenus dans la Stratégie nationale d’industrialisation issue du Plan d’accélération de la transformation (PAT) mais aussi l’environnement des Affaires du Gabon qui offre de nombreuses opportunités.

A noter que la participation du Gabon a été l’occasion d’échanger avec des grands groupes dans les secteurs de l’agriculture, pour le développement des pôles agricoles; le numérique, pour la construction de Data center et la transformation du bois; l’énergie et les mines. Toutefois, l’audience accordée par les membres du Gouvernement du directoire d’Exim Bank a marqué une étape importante.

La journée du 20 juillet 2022 a été consacrée à la poursuite des B2B et aux rencontres G2G, notamment avec les ministres indiens des Affaires Etrangères et de l’Industrie en vue du renforcement du cadre de coopération économique, commercial et industriel entre nos deux Etats. Deux sessions spéciales dédiées au Gabon ont été organisées par la Confédération de l’industrie indienne au Taj Palace New Delhi et l’autre par l’India Economique Trade Organisation au King George V hall de l’hôtel Claridge. En marge des travaux, les techniciens effectueront une visite dans la ZES de NOIDA, le 22 juillet 2022.