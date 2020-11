Le Gabon de moins en moins attractif pour les investisseurs selon le classement Deloitte

Selon l’édition 2020 du classement Deloitte et Africa CEO Forum sur l’attractivité des pays africains pour les investisseurs, le Gabon est de moins en moins prisé comme destination économique. De moins en moins attractif, le pays qui doit déjà faire face à une fuite en avant de certains opérateurs pétroliers comme le révélait le magazine Jeune Afrique récemment, se classe désormais au 24ème rang des pays les plus attractifs du continent.

169ème dans le classement Doing Business 2019, le Gabon n’est pas mieux loti en ce qui concerne celui établi par le cabinet Deloitte et Africa CEO Forum portant sur l’attractivité des investisseurs. Et pour cause, 24ème ex-aequo avec la Guinée-Conakry, le petit pays pétrolier d’Afrique centrale qui traverse actuellement une crise économique au même titre que les autres pays de la zone, attire de moins en moins les IDE.

En effet, loin derrière des pays comme la Côte d’ivoire (1er du classement), le Sénégal (3ème) ou encore le Rwanda (4ème), le Gabon paie sa difficile mise en œuvre de réformes visant à rendre son environnement des affaires plus compétitif. Toujours considéré comme l’un des pays les plus corrompus du continent, le Gabon paie donc le lourd tribut de son manque criant de rigueur dans ce domaine.

Si comme le rappelle le cabinet Deloitte, ce classement « n’est pas destiné à analyser les conditions d’investissement ou la facilité de faire des affaires dans les pays en question », celui-ci donne néanmoins un aperçu de la volonté d’investissement des dirigeants du secteur privé. Dans le ventre mou de ce classement, le Gabon doit donc rapidement changer son fusil d’épaule pour redevenir attractif.