Le Gabon classé 75ème à l’indice mondial de la paix

C’est ce que révèle le dernier classement mondial de l’indice mondial de la paix (GPI) publié récemment par l’Institut pour l’économie et la paix (IEP). En effet, selon les données de ce think tank australien, le Gabon se classe au 75ème rang mondial sur 163 économies derrière le Maroc et à la 13ème place africaine.

Dans ce nouveau « Global Peace Index 2022 », publié le 17 juin 2022, le Gabon réalise un pas important en améliorant son classement dans l’indice mondial de la paix. Ainsi, le pays occupe la 75ème place mondiale avec un score de 1.973 / 5 et enregistre un coût économique de la violence qui représente 6 % du PIB du pays, soit 2 372,4 millions de dollars, relativement supérieur au taux de – 2 % enregistré par le pays le plus pacifique au monde, l’Islande.

Il faut souligner que le Gabon reste relativement dans la moyenne mondiale. En effet, cet index ne prend pas en compte que la paix dans l’idée de « non-guerre » mais également la pacification globale du pays, y compris le sentiment de sécurité de ses habitants et donc le taux d’homicides ou la compétence de ses services de sécurité.

Ainsi, dans les trois principaux domaines, le pays enregistre une détérioration de 2.3/5 au niveau de Sûreté et Sécurité Sociétales, 1.6/5 concernant l’ampleur du conflit national et international en cours, et 1.8/5 pour le degré de militarisation.

