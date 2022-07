Le Gabon classé 13ème pays le plus paisible en Afrique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Récemment le think tank australien Institute for Economics and Peace (IEP) a rendu public son l’édition 2022 de l’indice mondial de la paix (Global Peace Index /GPI). Ainsi, dans ce classement, le Gabon se positionne à la 13ème place dans l’indice mondial de la paix sur le continent africain.

En effet, sur les 50 pays africains étudiés, plus de la moitié ont enregistré des progressions dans l’indice mondial de la paix. C’est donc 27 pays africains qui ont réussi à améliorer leur rang dans ce classement de cet indice qui mesure le degré de pacifisme dans 163 pays du monde en examinant 23 indicateurs tels que les décès dus aux conflits internes et externes, le terrorisme, l’instabilité politique, les dépenses militaires en pourcentage du PIB, le niveau de criminalité, l’accès aux armes à feu et les relations avec les pays voisins.

Dans cet indice, le Gabon occupe la 13ème place sur le continent africain et se classe à la 75ème place mondiale. Le pays a obtenu le score de 1973 et gagne plus de 9 places sur le plan mondial. Dans la sous région d’Afrique centrale le Gabon occupe la deuxième place derrière la Guinée-Équatoriale qui elle occupe la 59 place mondiale.

L’île Maurice arrive en tête du classement à l’échelle africaine. Elle est suivie, sur le plan continental, du Ghana, de la Gambie, du Botswana, de la Sierra Leone, de la Zambie, de la Guinée Equatoriale, du Malawi, de la Namibie. Le Sénégal ferme le Top 10 africain.