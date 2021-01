Le Gabon candidat au siège de membre non permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU

C’est lors du discours de vœux du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba au corps diplomatique que l’annonce de la candidature du Gabon au poste de membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies, pour la période de 2022-2023 a été faite. Depuis 1965, les membres non permanents sont élus pour deux ans à la majorité des deux tiers par l’Assemblée générale des Nations unies, et renouvelés par moitié tous les ans.

Si lors de son discours de circonstance, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba n’a pas manqué de remercier le corps diplomatique pour son soutien lors de l’élection du Gabon au Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU, pour la période 2021-2023, il a tenu à réaffirmer l’ambition du pays à promouvoir les valeurs universelles de paix et de respect des droits de l’Homme.

C’est dans cette optique, et conformément à ses engagements, qu’il a candidaté pour le siège de membre non permanent du Conseil de sécurité. « Je saisis cette occasion pour vous informer de la candidature gabonaise à un siège de membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies, pour la période de 2022-2023, pour laquelle mon pays sait pouvoir compter sur le soutien de vos États respectifs », a indiqué Ali Bongo Ondimba.

Avec cette nouvelle candidature pour la période 2022-2023, c’est la 4ème fois que le Gabon pourrait siéger au Conseil de Sécurité des Nations Unies. En effet, le pays a déjà été membre de cet organe exécutif de l’Organisation des Nations unies à trois reprises notamment durant la période 1978-1979; 1998-1999 et 2010-2011.