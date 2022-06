Le Gabon attendu à la 1ère édition du Forum économique et culturel des aristocrates africains et européens 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 9 au 12 septembre prochain, une délégation gabonaise prendra part à la première édition du forum économique et culturel des aristocrates africains et européens organisé par le Conseil du forum des souverains et leaders traditionnels d’Afrique à Milan en Italie. Un événement qui a été précédé par l’organisation d’une rencontre 25 et 26 mai à Rome dans l’optique de préparer la tenue dudit évènement.

En vue d’annoncer officiellement et préparer cet événement de grande envergure Sa Majesté Tchiffi Zié Jean Gervais, secrétaire général permanent du Forum des rois et chefs d’Afrique, a organisé une rencontre les 25 et 26 mai à Rome. Une rencontre qui coïncidait avec la célébration de la Journée mondiale de l’Afrique, en souvenir à la signature des 59 ans des accords de l’Organisation de l’unité africaine (OUA).

Plusieurs délégations venues de tous les horizons ont répondu présent à cet événement. Selon les organisateurs, la rencontre de Milan a pour objectif de permettre aux Aristocrates d’Afrique et d’Europe d’échanger sur diverses thématiques allant de l’identité culturelle au développement durable, en passant par les coutumes et traditions ainsi que la diplomatie institutionnelle et le développement économique et social des États.

Concernant cette thématique, les Aristocrates d’Afrique et d’Europe entendent œuvrer au développement et à la consolidation des chefferies traditionnelles pour leur permettre de contribuer au développement économique, social et humain en Afrique.

Notons que le Gabon était bien représenté lors de cette rencontre avec la Panthère des Plateaux, Aloïse Kagoula, et son groupe Amaya Nguekara et l’artiste Noël Obandja D’Okouya. Il faut souligner qu’ils ont été les seuls artistes invités pour représenter la culture gabonaise, mais également pour assurer l’animation du lancement du Forum. Jean Claude Katsanga Bel Obous de son nom d’artiste, Jérémie Obi, promoteur de la langue Téké par l’enseignement, Gervais Fabrice Odjouga, journaliste et promoteur de la culture Téké, Adeline Obale, fondatrice de la plate-forme Case Batéké, faisaient partie de la délégation gabonaise.