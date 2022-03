Le Gabon ambitionne produire 112 186 tonnes d’huile de palme en 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Malgré un contexte particulièrement difficile marqué par la crise sanitaire liée au covid-19, le secteur de la production d’huile de palme devrait connaître de belle performance cette année. En effet, selon les données produites par le ministère de l’Économie, le Gabon projette une production de 112 186 tonnes d’huile de palme en 2022, soit une hausse de 15% par rapport à 2021.

Selon les explications du ministère de l’Economie, cette projection repose sur l’accélération de la mise en exploitation des nouvelles zones agricoles à forte productivité et la mise en œuvre du Programme de développement agricole et rural (Pdar-Fida). Un projet porté par le ministère de l’Agriculture qui a pour objectif de développer les filières porteuses prioritaires au bénéfice des groupes cibles.

Un projet qui devrait permettre de renforcer les capacités des acteurs des filières prioritaires et de leurs organisations et enfin renforcer les capacités institutionnelles en matière de services d’appui au monde rural. La première phase de ce programme a été signée en octobre 2007, entre la République gabonaise et le Fonds international de développement agricole (Fida).

Selon le ministère de l’Economie la filière de l’huile de palme brute a affiché des résultats globalement positifs. Au terme de l’année 2020, par exemple, en dépit de la situation sanitaire peu favorable. La récolte des régimes de palme s’est consolidée de 22,5% à 291 741 tonnes, en raison de la hausse du rendement des plantations de Mouila et Awala.