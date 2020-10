Le Gabon adhère à la Coalition pour le climat et l’air pur

C’est aux termes du conseil des ministres de ce mardi 13 octobre présidé par le président de la République Ali Bongo Ondimba, que Lee White a acté sous la bénédiction du conseil, l’adhésion du Gabon à la coalition pour le climat et l’air Pur (CCAP). Une coalition nécessaire pour lutter au niveau sous régional contre la pollution organique et l’amélioration de l’air au Gabon.

Le ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan climat et du Plan d’affectation des terres a entériné l’adhésion du Gabon à la Coalition pour le Climat et l’Air Pur. Une alliance de plusieurs pays et organisations internationales fondées en 2012 sous l’égide des Nations Unies.

L’objectif de cette coalition proposée en conseil des ministres par Lee White est de « de renforcer les efforts publics et privés au niveau mondial, régional et national, afin de réduire les polluants organiques de courte durée de vie présents dans l’air et d’améliorer les inventaires », a-t-on pu lire aux termes des conclusions du conseil des ministres.

Le ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan climat et du Plan d’affectation des terres a précisé que « L’adhésion de notre pays à cette coalition permettra de soutenir la mise en œuvre des actions du Gabon sur la qualité de l’air, dans la préservation de l’environnement et de la réduction des émissions de Polluants de courte durée de vie (PCDV) », a-t-il indiqué.

En outre, cette adhésion permettra également au Gabon d’accéder à une plateforme d’échange d’informations et de renforcement de capacités techniques sur les projets et le transfert de technologies de lutte contre les pollutions atmosphériques.