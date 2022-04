Le Gabon à l’honneur dans «Our Great national parks» présenté par Barack Obama 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Gabon, pays d’Afrique centrale situé sur la côte atlantique, possède d’importantes aires protégées. Un potentiel naturel qui a été récemment mis en valeur par l’ancien président des Etats-Unis Barack Obama dans la série documentaire « Our great national parks ». Consacrés aux plus beaux parcs nationaux de la planète, ledit documentaire est diffusé sur la plateforme vidéo en streaming Netflix depuis le mercredi 13 avril 2022.

Une nouvelle distinction à l’international pour la biodiversité gabonaise faisant davantage ainsi de notre pays l’une des destinations vertes les plus belles. En effet, dans la série documentaire atypique « Our great national parks » dans laquelle Barack Obama participe à titre de narrateur depuis le 13 avril sur Netflix met en lumière divers parcs nationaux de Californie, du Kenya, d’Indonésie et du Chili, entre autres qui s’inscrivent dans la conservation de la diversité naturelle.

Dans cet élan promotionnel, le Gabon n’est pas en reste. En effet, dès le premier épisode de « Our great national parks » à bien des égards, sont consacrés au parc national Loango qui est un site naturel côtier du Gabon englobant le lagon d’Iguela. Pour couronner le tout, c’est l’ancien président américain qui en vante les mérites. Une démarcation vient conforter la place du Gabon dans le cahier de charges relatif à la protection de la nature.

Notons que le documentaire coïncide avec une campagne de collecte de fonds pour la protection de la nature impliquant la Wildlife Conservation Society et Count Us. Il faut dire que plusieurs sites protégés gabonais ont obtenu leur inscription dans la liste du patrimoine mondial de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) notamment les parcs de l’Ivindo, Mwagna et Minkebe .

Pour rappel, les parcs nationaux du Gabon ont été créés en 2002 sous l’impulsion du feu président Omar Bongo Ondimba et sont au nombre de 13 à l’instar du Parc national d’Akanda, Parc national de Birougou, Parc national d’Ivindo, Parc national de Loango, Parc national de la Lopé, Parc national de Mayumba, Parc national de Minkébé, Parc national des Monts de Cristal, Parc national de Moukalaba-Doudou, Parc national de Mwagna, Parc national des plateaux Batéké, Parc national de Pongara et du Parc national de la Waka.