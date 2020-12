Le Gabon 7ème dans le top 8 des pays offrant un meilleur modèle de tourisme durable

C’est ce que révèle National Geographic sur son site. Le Gabon est classé parmi les 8 pays offrant une meilleure destination pour le tourisme durable. Couvert à plus de 80% de forêt, avec ses 13 parcs nationaux, le pays peut s’enorgueillir de son patrimoine naturel inestimable bien qu’il ne soit pas suffisamment profitable à l’économie du pays.

Petit pays localisé au centre ouest de l’Afrique centrale, le Gabon se définit aussi par son déficit en infrastructures, un frein dans le processus productif du pays. Toutefois cette faible industrialisation et urbanisation peut concourir à faire du Gabon une destination favorable au tourisme durable.

« Beauté naturelle rare », comme le qualifie National Geographic, le Gabon est recouvert à 80% de forêt et regorge d’un patrimoine naturel très convoité et peu exploité. Cet épais manteau vert demeure un abri pour de nombreuses espèces animales protégées. l’Agence nationale des parcs nationaux veille au grain pour la protection de ce potentiel faunique et floral du pays.

Pour National Geographic, le Gabon demeure, à côté des pays tels que le Danemark, le Costa Rica, la Finlande ou la ville de Denver aux Etats-Unis, « une destination en passe de devenir neutre en carbone offrant un modèle pour le tourisme durable de la nature et de la faune, un endroit qui vise à sauvegarder les merveilles naturelles de la planète ».

Seulement, le gouvernement ne mise pas suffisamment sur l’écotourisme pour vendre la destination Gabon à l’étranger et faire du tourisme un facteur important dans la transformation économique du pays.