Le Gabon, 28ème pays le plus démocratique en Afrique

C’est ce que révèle le rapport 2021 l’Indice de la démocratie publié par le journal britannique The Economist, à travers son cabinet Economist Intelligence Unit (EIU). Ainsi, le Gabon arrive à la 28ème place des pays africains les plus démocratiques, une position qu’il occupait déjà l’année précédente.

En effet, si pour l’édition elle est classée parmi les mauvais élèves dans le monde, occupant la 121ème place, le Gabon semble faire mieux que ses voisins de la zone de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) avec un score de 3,4.

Selon le rapport du cabinet Economist Intelligence Unit, le pays devance le Congo qui se situe à la 38ème place au niveau africain et le Cameroun 41ème au niveau du continent. Le Cameroun est suivi par la Guinée équatoriale 47ème, le Tchad 48ème et la République centrafricaine 49ème sur le continent. Le Gabon se positionne donc comme le pays le plus démocratique de la zone Cemac.

Sur le plan continental, l’Ile Maurice, le Botswana et le Cap Vert s’illustrent comme les meilleurs pays en matière de démocratie tandis que le Tchad, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo se classent au bas de l’échelle.