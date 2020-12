Le Festival les étoiles du Gabon, diffusé sur Canal+ Gabon ce jeudi 31 décembre 2020

C’est une innovation notable pour Canal+ Gabon. L’opérateur de distribution des programmes télévisés diffusera pour la première fois le Festival les étoiles du Gabon, pour sa quatrième édition qui se tient ce jeudi 31 décembre 2020 à partir de 18 heures. L’événement riche en couleurs et paillettes veut clôturer l’année en beauté à travers une soirée de gala qui va réunir de nombreux acteurs du show-biz gabonais et internationaux africains sur une prestigieuse plateforme.

Cette année, Canal + Gabon compte parmi les principaux canaux de diffusion de la quatrième édition du Festival les étoiles du Gabon qui se tiendra ce soir à partir de 18 heures à l’hôtel le Nomad. Il faut dire que l’opérateur de distribution et création de contenus de programmes télévisés s’est fortement illustré ces 12 derniers mois dans l’accompagnement des acteurs et promoteurs de la culture au Gabon. Cette nouvelle mission que s’est donnée Canal+ Gabon s’inscrit dans le but de promouvoir le patrimoine culturel et artistique du pays.

Pour revenir au Festival les étoiles du Gabon, organisé par la structure de production AFJ Productions, il a fait le pari de célébrer les talents de musique du terroir, en dépit de la Covid-19 et de toutes les restrictions imposées. Une façon de dire aussi que la Culture et les artistes n’ont pas été en pause ces 7 derniers mois depuis l’avènement de la Covid-19 en mars dernier au Gabon, une période extrêmement difficile pour les artistes.

Sur une scène étoilée, artistes gabonais et internationaux font donc réjouir le public. Mais alors que l’artiste congolais Innoss’B a été annoncé aux côtés de l’ivoirien Suspect 95, on apprend que ce dernier ne sera pas présent ce soir au concert géant pour des raisons multiples.

« Après le décès de son épouse, il a récemment eu un accident et s’est fracturé le bras. À la dernière minute son staff nous a annoncé qu’il ne pouvait pas effectuer de déplacement sur libreville, parce qu’il devait subir une opération ce jour même. Il ne pourra pas prendre l’avion et nous sommes dans le regret d’annoncer qu’il ne sera pas parmi nous. », a expliqué Waris Fatombi Moulenda, membre de la communication dudit Festival. Le festival retrace les faits marquants du show-biz durant toute l’année à la faveur d’une émission « TV Prestige », qui sera organisée pour l’occasion et diffusée sur plusieurs chaînes de télévision du pays, de même que sur les réseaux sociaux. Restauration raffinée, tapis rouge, décompte de minuit, dans le strict respect du dress code: « African & chic ».