Le droit des femmes, le combat de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba en 2019

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO) a livré son rapport d’activité pour l’année 2019. Une année durant laquelle le moteur de ses actions a été porté sur la promotion des droits et du bien-être de la femme. Découvrons ensemble quelques faits marquants de la structure de la première dame qui ont meublé 2019.

Créée en 2011, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille s’est donné la mission « d’agir et de construire un Gabon qui offre à chacun la place qu’il mérite dans la société ». Pour le compte de l’année 2019, c’est en faveur de la promotion des droits de la femme, que la fondation a décidé d’intensifier le moteur de ses actions. « Nous avons décidé d’agir, et d’agir vite, pour nos filles, nos sœurs et nos mères, en commençant par le droit à la santé, un droit humain fondamental », confie la fondation.

Ainsi au nombre de ses initiatives pour la femme on note entre autres sa contribution dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Selon le rapport, plus de 3000 personnes ont été mobilisées pour une marche dans le cadre de la Journée nationale de la femme le 17 avril afin de dénoncer différentes formes d’exactions dont sont victimes les femmes et les filles quasi quotidiennement.

Une campagne qui a notamment été ponctuée par le lancement de la première édition du Prix Agathe Okumba d’Okwatsegue, dans le but de récompenser les associations profondément engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. 3 prix ont notamment été décernés dans le cadre de ce projet. Il s’agit du Prix d’honneur décerné à Madame Agathe Okumba d’Okwatsegue, ancienne juriste et journaliste pionnière de la cause des femmes au Gabon. L’Observatoire des Droits de la Femme et de la Parité (ODEFPA) et l’association Cri de Femmes ont respectivement reçu les premier et deuxième Prix.

Dans ce combat pour le droit des femmes en 2019, des membres de la société civile, en l’occurrence des amateurs et professionnels du 7ème art ayant pris part ont été également récompensés grâce au Concours « Coup 2 Cœur ». Le programme Agir contre le Cancer quant à lui, a permis à la Fondation de la première dame de mettre sur pied plusieurs initiatives. On note la campagne Octobre Rose qui a permis à 10 357 femmes de bénéficier d’un examen de sein et du col de l’utérus en 2019. La mise en place du Village Rose qui régit le volet sport et bien–être des activités de FSBO à travers trois courses dans les villes de Libreville, Port-Gentil et Franceville (la Gabonaise,10 km de Port-Gentil, Run in Massuku).

Bien que des inégalités, légales ou culturelles, persistent encore trop souvent au Gabon. La première dame Sylvia Bongo Ondimba croit à un Gabon où les femmes auraient les mêmes droits que les hommes. « D’un Gabon où les femmes seraient libres de choisir leur destinée, où elles auraient les mêmes opportunités que les hommes de réaliser leur plein potentiel », avait-elle lancé dans une publication sur ses comptes Twitter et Facebook.