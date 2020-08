Le collectif Losyndicat organise les «Journées nationales des poésies de l’indépendance»

A l’occasion de la célébration des soixante ans de l’indépendance du Gabon, Losyndicat, réunissant des jeunes écrivains gabonais, entend prendre une part active à cette commémoration par l’organisation de ce qu’il a qualifié de « coup d’État powêtique » pour placer la culture au cœur de cet événement. Prévu se tenir du 02 au 17 août prochain, il sera agrémenté par des conférences en ligne, un exposé d’une heure sur l’œuvre de Pierre-Edgar Moundjegou-Magangue ou encore des lectures et déclamations de poèmes dénommées ngozé powêtique.

Si pour les organisateurs, « la commémoration de la date du 17 août ne devrait pas être réduite à de simples parades militaires et des discours politiques », l’organisation des Journées Nationales des Poésies de l’Indépendance sera l’occasion de mettre en avant « les valeurs qui nous réunissent à travers la célébration culturelle, pour nous rappeler qui nous sommes et ce qui fonde notre identité ».

A cet effet, le collectif Losyndicat animera quotidiennement des activités poétiques sur les réseaux sociaux et en dehors, pour mettre des couleurs et donner une dimension culturelle aux 60 ans de notre indépendance. L’événement comprendra donc une conférence en ligne prévue pour le 7 août 2020 dès 18 heures du Gabon avec comme thème « introduction à la poésie de Pierre-Edgar Moundjegou-Magangue ». Puis se tiendra le ngozé powêtique. Lecture et déclamation de poésies/slam autour d’un feu de camp à Port-Gentil et à Libreville.

Autour de ces différentes activités, les organisateurs veulent rappeler le rôle essentiel que joue la littérature et devraient jouer les écrivains dans la vie sociale et politique d’un pays. Pour Losyndicat, la fête de l’indépendance devrait être celle de la culture et des pionniers de notre identité. Dès lors, les organisateurs invitent toute personne intéressée à écrire, dire, partager des poèmes sur les réseaux sociaux (avec le hashtag #JNPI2020) qui pourrait être en lien avec les langues du Gabon et d’Afrique; le patriotisme; un poème « géopoétique »; un poème pour l’unité nationale ou encore proposer une réécriture de la Concorde.

Pour cette première édition des Journées Nationales des Poésies de l’Indépendances, Losyndicat organise un concours de poésie. Les participants seront en duo en l’occurrence un poète et un musicien. Les vidéos seront postées sur les réseaux sociaux et repartagées sur la page Facebook de LoSyndicat. Les votes seront faits par commentaires ou like (à hauteur de 50%) et par décision d’un jury choisi au préalable par le collectif qui tient à préciser que les prix que remporteront les participant sont financés par les ventes des œuvres de ses membres.