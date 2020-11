L’aventure de Lemina à Fulham vire au cauchemar

Arrivée sur la pointe des pieds à Fulham cet été après une saison mitigée du côté de Galatasaray, Mario Lemina vit un début de saison pour le moins compliqué chez les Cottagers. 19ème après six journées, l’international gabonais et ses coéquipiers restent sur 5 défaites et 1 nul avec pas moins de 14 buts encaissés.

Promu en Premier League après une magnifique saison en Championship, les Cottagers de Fulham s’attendaient sûrement à mieux dans ce début de saison marqué par la pandémie de Covid-19. Alors que le club entraîné par Scott Parker réalisait un mercato intéressant avec notamment l’arrivée de Mario Lemina sous forme de prêt en provenance de Southampton, ils n’ont toujours pas engrangé la moindre victoire.

En effet, malgré un effectif de qualité renforcé donc par la présence du milieu de terrain international gabonais de 26 ans, les pensionnaires de Craven Cottage sont dans le dur avec pas moins de 5 défaites en six matchs de championnat et 14 buts encaissés. De bien pâles performances, loin de refléter la qualité de l’effectif du promu londonien.

Loin d’être titulaire dans sa nouvelle écurie, le footballeur international gabonais semble de son côté vivre cette nouvelle saison post Juventus comme un supplice, lui qui semblait pourtant parti pour rester du côté d’Istanbul. Si l’on y ajoute les rendez-vous manqués avec la sélection, on obtient donc un début de saison cauchemardesque pour le champion du monde U-20 aux côtés de Paul Pogba notamment.