Lastourville: un grumier percuté par un taxi fait un mort et trois blessés

Circuler sur les routes gabonaises relève depuis des années d’un parcours du combattant, voire d’une mission suicide. Non seulement l’état du réseau routier laisse à désirer, mais la question de la circulation des poids lourds, notamment les grumiers, inquiète les populations. Dernier fait en date, l’accident survenu dans la nuit du mardi dans le département de Mulundu à Lastourville, où la violente collision entre un grumier et un taxi a fait un mort et trois blessés, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se seraient déroulés récemment dans le département de Mulundu, à quelques encablures de la ville de Lastourville dans la province de l’Ogooué-Lolo. Ce jour-là, Augustine Soumouna Mayi accompagnée de son fils emprunte un véhicule afin de se rendre à la gare ferroviaire pour prendre le train. Parvenu au village Nzela, Haladji Samassa, le chauffeur aurait perdu le contrôle de son engin.

La malencontreuse manœuvre dans une zone où étaient garés divers véhicules l’aurait envoyé contre un grumier en stationnement. Un incident dramatique puisque le bilan fait état d’un mort en la personne d’Augustine Soumouna Mayi. Laquelle serait passée de vie à trépas à cause des nombreuses blessures causées par la violente collision. Les autres passagers grièvement blessés ont été transportés au Centre hospitalier régional Paul Moukambi puis évacués sur Libreville pour une prise en charge optimale.

Un énième accident qui soulève des questionnements sur l’entretien technique de certains véhicules. La question que se pose donc l’opinion est celle de savoir, s’il faut attendre qu’un nouveau drame survienne pour que le gouvernement gabonais puisse enfin trouver des solutions aux dangers encourus par les populations gabonaises qui empruntent ces engins de la mort.