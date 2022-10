Lastourville: un forestier interpellé avec 2 pointes d’ivoire

Ecouter cet article Ecouter cet article

La lutte contre le trafic d’ivoire enregistre de plus en plus de succès, preuve de l’efficacité des organismes impliqués. Et pour cause, les unités de la police judiciaire et des Eaux et forêts en poste à Lastourville dans la province de l’Ogooué-Lolo, viennent de mettre la main sur un présumé délinquant faunique. L’individu a été interpellé le mardi 27 septembre dernier en possession de deux pointes d’ivoire, rapporte le quotidien L’Union.

L’année 2022 demeure une période riche en moisson pour les agents des eaux et forêts, de la police judiciaire et de l’ONG Conservation Justice. Car de nombreuses descentes sur le terrain ont permis de mettre hors d’état de nuire plusieurs délinquants fauniques. Dernier fait en date, l’interpellation le mardi 27 septembre 2022 d’un compatriote en possession de deux défenses d’ivoire.

Selon des sources policières, le présumé délinquant faunique dont l’identité n’a pas été révélée serait un agent d’une entreprise forestière de la ville de Lastourville. Ce dernier aurait commercialisé avec plusieurs complices de l’ivoire dans la localité. Lors de son interpellation, le suspect aurait indiqué que le propriétaire des pointes d’ivoire serait un récidiviste bien connu des services judiciaires qui aurait pris la fuite.

Le présumé trafiquant est actuellement gardé à vue dans les locaux de la police de Lastourville en attendant son transfert devant le parquet spécial à Libreville. Pour l’ONG Conservation Justice, ce nouveau cas de criminalité faunique vient confirmer les conclusions du rapport de situation des pachydermes en Afrique. Selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), les éléphants d’Afrique restent globalement en danger d’extinction, à l’exception de certaines populations d’éléphants stables comme au Gabon, et qu’il faut de toute urgence protéger. Selon les dispositions de l’article 388 du code pénal, l’individu risque jusqu’à 10 ans de prison.