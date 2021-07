Lastourville: un éléphant attaque le domicile familial de la mairesse

Ecouter cet article Ecouter cet article

Il ne se passe plus un jour sans que la problématique du conflit Homme-faune ne soit remise au goût du jour avec des attaques de pachydermes. La dernière en date est celle survenue au domicile de la mairesse de la commune de Lastourville, Lucienne Tsangoua Siri le dimanche 4 juillet dernier où, un éléphant s’est introduit au domicile de l’édile situé au quartier Ndoumbo rapporte le quotidien L’Union dans sa livraison du mercredi 7 juillet 2021.

Selon le quotidien L’Union, les faits se seraient déroulés le dimanche 4 juillet dernier. Ce jour-là, le pachyderme en quête de nourriture, a quitté son habitat naturel et s’est retrouvé au quartier Ndoumbo, près du domicile de l’édile de Lastourville. Une situation qui n’est pas inédite dans la ville de Lastourville vu qu’ « il s’agit de la deuxième visite du genre dans la zone » affirment certains habitants.

Alertés, le service départemental des Eaux et Forêts et les forces de sécurité locale se sont mobilisés afin d’éloigner l’éléphant. Une intervention nécessaire pour la protection de l’animal mais aussi en vue de prévenir d’éventuels dangers pour les riverains. Des visites de cette nature devenues fréquentes dans certaines zones du pays sont de plus en plus décriées par la population qui s’en plaint depuis plusieurs mois déjà tout en réclamant réparation.



La dévastation des plantations au quartier Ndoumbo et le fait que les animaux arrivent de plus en plus près des habitations, interviennent quelques semaines après les troubles enregistrés à Mékambo dans le département de la Zadié qui a causé la mort d’un écogarde en mai dernier. Des incidents qui accentuent encore un peu plus le conflit Homme-faune pour lequel le gouvernement a adopté un projet de décret relatif aux battues administratives mais tarde à les autoriser, créant ainsi le courroux des victimes.