Lastourville: ivre, il tente de violer une de ses proches

Ghislain Nzela, un compatriote âgé de 31 ans a récemment été interpellé par les éléments de la brigade centre de gendarmerie de Lastourville. Et pour cause, ce dernier aurait tenté d’agresser sexuellement B.A, une de ses proches également âgée de 31 ans, justifiant son acte par le fait d’avoir consommé de l’alcool, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se seraient déroulés récemment à Bebicani, une bourgade située dans la canton de Poungui dans le département de Mulundu. Ce jour-là, dans la nuit, Ghislain Nzela était en train de prendre un verre dans un débit de boissons de la localité lorsqu’il est rejoint par B.A. Ayant fini de consommer de l’alcool, ce dernier aurait décidé d’agresser sexuellement la femme se trouvant avec lui.



Il l’aurait attirée ainsi dans un lieu sombre et aurait tenté de la déshabiller afin de satisfaire sa libido. Fort heureusement, B.A, moins ivre, se serait défendue et serait parvenue à se sortir des griffes de Ghislain Nzela. La victime s’en est sortie avec des blessures à la hauteur des bras et du postérieur. Le lendemain, elle aurait informé la famille de la tentative de viol non sans indiquer qu’elle devait engager une procédure judiciaire.

B.A aurait ainsi porté plainte contre son agresseur présumé. Une situation pour laquelle les officiers de la Police judiciaire auraient procédé à son interpellation. Lors de son audition, Ghislain Nzela aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés, non sans tenter de justifier son geste par l’alcool qu’il aurait consommé. Des aveux pour lesquels il a été présenté devant le procureur de la République qui l’a placé en détention préventive à la maison d’arrêt locale. Il encourt une peine de cinq ans au plus et une amende de 20.000.000 de francs au plus conformément aux dispositions de l’article 255 du Code pénal en vigueur.