Lastoursville: plusieurs familles à la belle étoile après les intempéries

Les pluies diluviennes qui se sont récemment abattues sur le territoire national, ont causé d’importants dégâts matériels. C’est le cas notamment à Lastoursville dans la province de l’Ogooué-Lolo où des familles se sont retrouvées à la belle étoile à la suite des dernières intempéries. Une situation regrettable et pour laquelle les sinistrés sont en attente d’une aide.

Lastoursville, Libreville, et bien d’autres villes du pays ont désormais une chose en commun. En effet, ces localités sont depuis plusieurs semaines fortement touchées par les catastrophes, provoquées par des pluies torrentielles. Pour le cas du chef-lieu du département de Mulundu dans la province de l’Ogooué-Lolo, les vents violents de ces derniers jours ont causé d’importants dégâts matériels.

Si aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, les dégâts matériels sont énormes. Du fait de cette catastrophe naturelle, plusieurs familles se retrouvent sans domicile après la destruction de leurs maisons. Par ailleurs, on déplore également des pertes en appareils électroménagers en plus de documents administratifs. Des événements malheureux pour lesquels les sinistrés sont en attente d’une aide de la part des autorités locales.

D’autant plus que nombreux d’entre eux ne disposant pas de moyens sont devenus des sans-abris et contraints de dormir à la belle étoile. Les autorités gouvernementales sont attendues sur cette problématique urgente afin de venir en aide aux sinistrés et trouver des solutions pérennes pour les reloger et se prémunir contre ce genre de catastrophes. Pour l’heure, les populations ne savent pas à quel saint se vouer et craignent le pire en cas de nouvelles intempéries.