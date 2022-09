Lancement des inscriptions de la 8ème édition du Marathon du Gabon ARISE 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 07 septembre 2022, l’esplanade du Géant CKDO de Libreville a servi de cadre au lancement officiel des inscriptions de la 8ème édition du Marathon du Gabon ARISE 2022. Cet événement sportif labellisé dans le circuit international des IAAF Road Race Label Events, dans la catégorie des « Labels de bronze », devrait accueillir 18 000 coureurs amateurs et professionnels.

C’est par la voix du porte-parole de cet événement sportif, Waris Moulenda Fatombi que l’annonce de l’ouverture des inscriptions pour la 8ème édition du Marathon du Gabon ARISE 2022. Une course qui se déroulera les 19 et 20 novembre prochain dans les rues de Libreville après près de deux ans d’interruption liée à la pandémie de covid-19.

A noter que pour cette édition six courses ont été retenues. Il s’agit notamment des courses juniors de 1,5 km et de 3 km dont le tarif pour les inscriptions s’élève à 500 FCFA et la course baptisée la Gabonaise (5km) est arrêtée à 1500 FCFA. Le 10 KM, le Semi-Marathon (21 KM) et le Marathon (42KM) dont les frais d’inscription sont fixés respectivement à 2000 FCFA et à 3 000 FCFA.

Il faut souligner que pour aider les participants à cet événement sportif d’envergure Waris Moulenda Fatombi a indiqué que ces derniers ont la possibilité de prendre part à des séances d’entraînement qui se dérouleront au lycée national Léon Mba à partir de 17 heures et le week–end à partir de 7 heures 30 minutes.